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Çavuşoğlu ve Lavrov'dan telefon diplomasisi! Karabağ ile ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Moskova’da Dağlık Karabağ’daki krizin çözümüne ilişkin gerçekleşirilen üçlü görüşme kapsamında üzerinde anlaşılan açıklamanın maddelerine uyulması gerektiğini belirtildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov ve Çavuşoğlu arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar 10 Ekim’de Moskova’da mutabık kalınan açıklamanın maddelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

Neler konuşuldu?

İkili, ateşkesin bir an önce sağlanması ve ateşkese uyulmasını kontrol etmeye yönelik mekanizmalar üzerinde anlaşılması gerektiğini de ifade etti.

Bakanlar sorunun barışçıl yolla çözülmesinden başka bir alternatif olmadığını da kaydetti.

Görüşmede ayrıca AGİT Minsk grubu kapsamında gerçek sonuçlara ulaşmak hedefiyle, müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar üzerinde hızlı bir şekilde anlaşılmasının önemi vurgulandı.

Karşılıklı temasların yanı sıra ikili ve uluslararası gündemdeki meseleler görüşmede değinilen konular arasındaydı.

Moskova’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında 10 saat süren görüşmelerin ardından ortak bir açıklama üzerinde anlaşılmıştı.

Açıklamadaki maddeler arasında 10 Ekim saat 12:00 itibariyle ateşkesin başlaması ve Dağlık Karabağ konusundaki müzakerelerin formatının değiştirilmemesi yer alıyor.

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