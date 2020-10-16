İzmir'de vatandaştan şaşırtan cevap lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım

İZMİR'de vaka sayıları son 3 günde yüzde 5 oranında yükselince uzmanlar vatandaşları uyardı. Lokma sırasına giren bir vatandaşın, "Lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım" sözleri, şaşkınlık yarattı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok önlem alınsa da İzmir'de vaka sayıları son üç günde yüzde 5 oranında arttı. Cadde ve sokaklarda tedbiri elden bırakarak, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan pek çok kişi olduğu görülürken, uzmanlar kuralların yeniden altını çizerek vatandaşı uyardı.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, "Mart ayından başlamak üzere vaka sayılarında zaman zaman gerileme olmakla beraber, Covid-19 Türkiye'nin ve dünyanın bir numaralı sağlık sorunu olmaya devam ediyor. İzmir'de de son verilere baktığımızda bir önceki haftaya oranla artış var. Aslında insan yaradılış olarak olumsuzluğa odaklanamıyor. Depremle yaşamak istemiyor, kazaları düşünerek yaşamak istemiyor. Dolayısıyla olumsuzluğu görmezden gelip halının altına itmek istiyor. Bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu unutuyoruz" diye konuştu.

Hasta oldukları halde her yerdeler

Zaman zaman azalmayla seyretmesine rağmen, ekim ayının yumuşak ve güneşli geçmesiyle birlikte insanların yeniden sosyalleştiğini ifade eden Uzm. Dr. Rodoplu, "Bu virüs insandan insana geçiyor ve başka bir kaynak yok. 1,5 metrelik mesafeye artık adapte olmak zorundayız. Yapılan çalışmalara göre bunun 2021'de de devam edeceği öngörülüyor. Sosyal mesafe konusuna alışmamız lazım. Maske olmazsa olmazımız ama 4 saat sonra etkisiz hale geldiğini unutmayalım. Rahat nefes alamıyorlar, engel gibi geliyor ve maske takmıyorlar. İnsanların şunu bilmesi gerekiyor ki Covid-19 ciddi bir hastalık. İçimize girdiğinde ne yapacağını kestiremiyoruz. Bu hastalığı geçiren kişilerin yüzde 50'si hastalığı geçirdiğinin farkında değil. Hasta olduğu halde her yerdeler. Sıraya giriyorlar, toplu taşıma araçlarına biniyorlar. Buna tedbir almanın tek yolu da maske, sosyal mesafe, sık el yıkama ve testtir" ifadelerini kullandı.

Kurallara uyanlara garip gözle bakılıyor

Pek çok kişinin önlemleri dikkate almadığını söyleyen Hakan Adıgüzel ise, "Vaka sayıları insanların dikkatsiz ve disiplinsiz olmasından yükseldi. Bazıları dikkat ediyor bazıları etmiyor. Hatta öyle bir hale geldik ki dikkat edenlere bile garip bir gözle bakılıyor. Tedbirlerin bırakıldığını düşünüyorum. İzmir, diğer illere göre dikkatli ama tedbirler salındı ve vakalar yükseldi. Koronavirüs ilk ortaya çıktığında insanlar tedirgindi ama zamanla alışıldı" dedi.

"Artık insanlar saldı"

Bir restoranda çalışan Sevinç Kuyumcu, "Ben sabahları işe İZBAN ile geliyorum. Toplu taşıma araçları tıklım tıklım ağzına kadar dolu. Bence ilk kaynak orası. Mesafe diyorlar ama öyle bir şey yok. İş yerine geliyorum, müşterilerin hiçbirinde koruma yok, o yalan. Artık insanlar saldı. Kimse o kadar korunmuyor. Hemşire bir müşterimiz geldi o bile dikkat etmedi. Çıkardı maskesini bizimle sohbet etti. Ben de biraz dikkat ediyorum. Eskisi kadar etmiyorum" diye konuştu.

"Lokma için sıradayım"

Lokma dağıtılan kalabalık aracın önünde sıraya giren vatandaşlardan Nurettin Ural, "İnsanlar maskeyi umursamadığı için vakalar yükseliyor. Eğlence yerlerinde yan yana ve maskesizler. Ben de sıradayım ama sosyal mesafe yok. Lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım" dedi.