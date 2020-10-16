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Devlet Bahçeli hadis paylaşıp kampanyanın startını verdi: Askıda Ekmek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak 'askıda ekmek' kampanyası başlattığını duyurdu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan kararla İstanbul'da ekmeğin fiyatının yükseltilmesi MHP lideri Bahçeli'nin gündemindeydi. Bahçeli'nin başlattığı kampanya sosyal medyada günün en çok konuşulan konularının başında geldi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

Karara tepki gösteren Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır.

Bahçeli'ye ilk destek

Bahçeli'nin 'askıda ekmek' çağrısına ilk destek Memleket Hareketi kapsamında illeri ziyaret eden CHP'li Muharrem İnce'den geldi. İnce, açıklamayı doğru bulduğunu söyledi. 

MHP İstanbul harekete geçti

Bahçeli'nin açıklaması sonrası harekete geçen MHP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı açıklamada, ''Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına iştirak ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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