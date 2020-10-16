NATO grubundaki Romanya'ya ait mayın gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi’nden saat 09.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, NATO Daimi Mayın Karşıtı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) gemilerinden, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait 'ROS Vice Admiral Constantin Balescu', manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.45'te Çanakkale önlerinde oldu.