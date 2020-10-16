AK Partili Numan Kurtulmuş'un acı günü amcasını kaybetti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un amcası hayatını kaybetti.

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AK Parti Genel Başkanvekili İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un amcası hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Kurtulmuş, amcasını bugün son yolculuğuna uğurlayacaklarını söyledi.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: “Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin.”