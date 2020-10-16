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Dilay Kemer yoğun bakıma alındı! Fenerbahçe TV'den açıklama geldi

Bir süredir kanserle mücadele eden FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer yoğun bakıma alındı. FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.

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FB TV’nin genç sunucusu Dilay Kemer, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer, sevenleriyle sosyal medyadan iletişim kuruyordu ancak genç sunucunun yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada; "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.

İkinci kez yakalandığını açıklamıştı
Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

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