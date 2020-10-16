Gucci'nin yırtılmış desenli külotlu çorabının fiyatı Twitter'ı salladı

Dünyaca ünlü marka Gucci, yırtılmış gibi desenler verilmiş siyah külotlu çoraplar tasarladı. Gucci, bu yeni çorapları 1.300 TL’den satışa sundu.

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Dünyanın en büyük markalarından biri olan Gucci'nin yeni tasarladığı siyah renkli külotlu çorabının hem görüntüsü hem fiyatı tartışma konusu oldu.

Gucci, yırtılmış gibi desenler verilmiş siyah külotlu çorapları 140 euro'dan (yaklaşık 1.300 TL) satışa çıkardı. Twitter kullanıcıları, Gucci'nin üretmiş olduğu yırtık desenli külotlu çoraplarla dalga geçti. Kullanıcılar özellikle, yırtık desenli çoraba 1.300 TL vermenin akıllı işi olmadığını belirtti.

İşte sosyal medyada kullancıların yaptığı paylaşımlar...









