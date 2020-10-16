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Malatya'da deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamam

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremde, Malatya Battalgazi'de evleri ağır hasar görenler için inşa edilen, 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap, ekim sonunda tamamlanacak.

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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için yapılan 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap, ekim ayı sonunda hazır olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) projesi hazırlanan, Gelincik Tepesi'nde inşası devam eden konutların birinci etabını üstlenen Rönesans Holding'in Ankara Bölge Müdürü Cemalettin Özbilen ile Proje Müdürü Toygun Keskin, deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

"38 blokumuz var, bunun 30'u tamamen bitti"

Toygun Keskin, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin tüm Türkiye'yi üzdüğünü, devletin depremzedelerin yaralarını sardığını, evleri ağır hasar görenler için konut inşasının hızla devam ettiğini belirterek, "Konutların Malatya'daki birinci etap kısmını Rönesans Holding adına biz üstlendik. 5 aylık kısa bir sürede konutları tamamlayarak, Malatya'nın hizmetine sunacağız. C30 sınıfı beton kullandık. Metreküpte 130 kilogram demir kullanıldı. Normal lüks bir konutta 80-90 kilogram olan demir miktarı bu projede 135 kilograma kadar çıktı. Burada TOKİ'nin güvenilir binalar yapmak istemesi, Rönesans olarak Malatya'ya kaliteli ve konforlu binalar kazandırma isteğinin payı var. Bütün binalarımız şu an bitmeye yakın veya bitmiş durumda. 38 blokumuz var, bunun 30'u tamamen bitti, 8'inde ise çalışma devam ediyor ve ekim ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız" dedi.

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