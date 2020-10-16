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Galatasaray'dan 'peynir ekmek' açıklaması

Galatasaray Kulübü, çıkan haberleri sert bir dille yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüp, akademi oyuncularının beslenme programlarına ilişkin iddialara resmi sitesinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

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Galatasaray’da A Takım’la antrenmana çıkan genç oyuncularla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa röportaj veren teknik direktör Fatih Terim altyapı hocalarının maaşını açıklamıştı. 

Fatih Terim, Ozan Kabak’lar yetiştirilmesi istenen hocaların 2500 ila 4000 bin aralığında maaş aldıklarını belirtip bu durumu eleştirmişti. 



Peynir-ekmek veriliyor
Galatasaray’ın tecrübeli hocasının bu açıklamasının şoku yaşanmaya devam ederken, Vole yorumcusu Uğur Karakullukçu da Florya’da yaşanan başka bir çarpıcı duruma dikkat çekti. Karakullukçu, şu an A Takım’da idmana çıkan genç oyuncular dahil, Florya’daki gençlere yemek olarak peynir ekmek verildiğini, bu bilgiyi teyit ettiğini ifade etti.

Galatasaray'dan yalanlama
Galatasaray Kulübü, A Takımla idmana çıkan genç oyuncuların, idmandan sonra peynir ekmek yedikleri yönündeki haberi yalanladı.

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