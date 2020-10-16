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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu 2020

2020 Başbakanlık burs başvuruları bugün sona eriyor. KYK'dan burs alamayan öğrencilerin başvurduğu VGM burs başvuruları erişime kapanıyor. VGM Başbakanlık bursu 9 ay boyunca öğrencilere ödenecek ve 2020 yılında ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 lira, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 lira aylık ödenecek.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular 1 Ekim'de başlamıştı 15 Ekim Perşembe günü yani bugün sona erecek. www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurarak yapabilecekler. Ortaöğrenim bursu başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılması gerekiyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay boyunca destek alacaklar.

Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru formu ve detaylar

VGM burs başvurusu nasıl yapılır: 
2020 - 2021 eğitim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular 01 Ekim – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 öğretim yılı yükseköğrenim bursu için başvurular 15 Ekim’de başlayacaktır.

Ortaöğrenim bursu başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılmalıdır. Giriş ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

VGM BURS BAŞVURU FORMU-TIKLAYINIZ

VGM burs ücreti ne kadar: 
Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır. 2020 - 2021 eğitim yılında öğrenci başına aylık 75,00 TL verilecektir.

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