AB'den Esed'i üzecek hamle! Esed rejiminin 7 bakanını daha yaptırım listesine aldı
Avrupa Birliği (AB), Esed rejiminin yeni atanan bakanlarından 7'sini daha yaptırım uygulanacak kişiler listesine ekledi.Abone ol
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, son eklenenlerle birlikte Esed rejiminden yaptırım uygulanan kişi sayısı 280'e çıktı.
Listede ayrıca 70 kuruluş bulunuyor. Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.
Yaptırımlar neleri kapsıyor?
AB'nin rejime karşı 2011'den beri uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler kapsamında petrol ithalatı, bazı yatırımların yasaklanması, Suriye Merkez Bankasının AB'de tutulan varlıklarının dondurulması, halka baskı uygulanmasında ve iletişimin engellenmesinde kullanılan ekipman ve teknolojinin rejime ihracatının kısıtlanması da bulunuyor.
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