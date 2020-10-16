Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Sonuçlarını iyi hesap etmeli

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Ordubad şehrine roketli saldırı gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden ve Azerbaycan'a saldırmaya devam eden son olarak da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısı düzenleyen Ermenistan'a tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

''Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte''

İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir."