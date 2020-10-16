Youtube, Ermenistan'ın katliamına destek çıktı TV 100'ün canlı yayın kanalını kapattı

Ermenistan’ın işlediği kanlı katliamları dünyaya duyuran TV 100'ün canlı yayın kanalının Youtube tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

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Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş devam ederken Youtube, ilginç bir karara imza attı.

TV 100 muhabiri Burak Ersemiz, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı işlediği savaş suçlarını yayınladıkları için Youtube’un TV 100’ün canlı yayın kanalını kapattığını açıkladı.

''Youtube katliamlara destek çıktı''

Kanalın Ermenistan’ın şikayeti üzerine alındığını söyleyen Esremiz mesajında; ‘Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da işlediği insanlık ve savaş suçlarını başından bu yana dünya kamuoyuna en iyi şekilde vermeye çalışan Tv 100'e ait Youtube kanalı Ermenilerin şikayeti üzerine kapatıldı. Ne yazık ki Youtube katliamlara destek çıktı. Sizlerle de paylaşmak istedim.’ ifadelerini kullandı.

Yeni kanal kuruldu

Yaşanan bu gelişmenin ardından TV 100’ünYoutube üzerinden yeni bir canlı yayın kanalı kurduğu öğrenildi.