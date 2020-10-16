Yeni teşvik paketi TBMM'ye sunuldu! İşveren ve işçiler için müthiş gelişme

TBMM'ye sunulan yeni teşvik paketiyle birlikte, kısa çalışma ödeneği alan şirketlerin normalleşme destekleri 30 haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. İşte pakette yer alan diğer değişiklikler...

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Yeni teşvik paketi TBMM'ye sunuldu. İşveren ve işçiler için koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla uygulanmaya başlanan teşvik paketlerine yenisi eklendi.

İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiren yeni teşvik paketinde işverene prim desteği, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler ile kısa çalışma ödeneği ve esnek çalışmayla ilgili önemli destekler yer alıyor.

Tasarıda öne çıkan noktalar şöyle:

İşverene prim desteği

-Prim desteği uygulamasının 31 aralık 2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. İlave istihdam sağlayan işletmeler verilen prim desteği 2023 sonuna kadar uzatılabilecek. İlave istihdam sağlayan işletmeler verilen vergi ve stopaj desteği 2023 sonuna kadar uzatılabilecek.

-Ahilik sandığı uygulama yürürlük tarihi 2023 sonuna kadar uzatılacak.

Kısa çalışma ödeneği

-Kısa çalışma ödeneği uygulamasının bitiş tarihi haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. Kısa çalışma ödeneği alan şirketlerin normalleşme destekleri 30 haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

-Evde üretilen malları internetten satanlar için vergi muafiyeti getiriliyor.

-İhracatta yeni pazarlar oluşturanlara vergi indirimi öngörülüyor.

-Kendi hisse senetlerini alan şirketler için vergisiz kar dağıtımının önüne geçiliyor.

-Geçici 67. Maddenin uygulama süresi 12/2025'e uzatılıyor.

Esnek çalışma

-Esnek çalışmanın teşvik edilmesi için gelir ve damga vergisi istisnası getiriliyor. Haziran 2021'e kadar vergi incelemesi olmaksızın varlık barışı getiriliyor.

-Turizmde ecrimisil ödeme süreleri faizsiz, 1 yıl erteleniyor.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler

-25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerle yapılacak çalışma şartları esnetilecek. 25 yaşın altında olan çalışanlar için daha düşük prim ödeme olanağı sağlanacak.

-Kurumlar vergisini 5 puan indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilecek. Yüzde 20'den fazlası halka arz edilecek şirketlere 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden 2 puan indirim yapılabilecek.