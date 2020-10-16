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İBB satın alınacağını açıkladı! Mahsun Kırmızıgül'den Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

Şişli'deki Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürmesi için İBB tarafından satın alınmasına oy birliği ile karar verildi. Mahsun Kırmızıgül ise verdiği sözü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in cenaze töreninde Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun İBB bünyesine alınması talimat vermişti.

Yıldız Kenter'in vefatının ardından İBB'ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü, İBB Başkanlığı'na yazı göndererek gerekli işlemi başlatmış, ardından komisyon raporunda olumlu görüş belirtilmişti. Dün İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yıldız Kenter Tiyatrosu'nun Meclis kararıyla İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdüreceğinin müjdesi verildi.

Kırmızıgül'den İmamoğlu'na teşekkür
Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözünü tuttuğunu öğrenen ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ise Twitter hesabından İBB Haber'in tweetini alıntılayarak "Hocamızın mirasına, dünyasına sahip çıktığınız için teşekkür ederim" dedi.

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