Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor, yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda 4 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da görülen koronavirüs Yeni Malatyaspor'u da vurdu. Hatay'da 6 oyuncunun covid-19 pozitif çıktığı paylaşılmıştı. Son olarak Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Yeni Malatyaspor'un paylaşımı:
Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) October 16, 2020
Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir. pic.twitter.com/QlsNQKaOEf