Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

Yeni Malatyaspor, yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda 4 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da görülen koronavirüs Yeni Malatyaspor'u da vurdu. Hatay'da 6 oyuncunun covid-19 pozitif çıktığı paylaşılmıştı. Son olarak Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Yeni Malatyaspor'un paylaşımı: