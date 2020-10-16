Yörüngede 'felaket' teğet geçti 8 metreye kadar yaklaştılar

Uzmanlar çarpışma riski bulunan kullanım dışı olan Rus uydusu ile emekliye ayrılmış Çin roketinin yörüngede birbirlerini teğet geçtiğini duyurdu. Yörüngedeki iki cisim bibirlerine 8 metreye kadar yaklaştı.

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Devre dışı bırakılan bir Rus uydusu ve Dünya yüzeyinin 965 kilometre üzerinde yörüngede yüzen kullanım dışı bir Çin roketinin çarpışma riskinin çok yüksek olduğu açıklanmıştı.

Konu ile ilgili yapılan son açıklamaya göre iki cisim birbirlerini teğet geçerek yörüngedeki dolaşımlarına devam etti. İngiliz Daily mail gazetesine yer alan habere göre, iki cisim birbirlerine 8 metreye kadar yaklaştı.

Uzay çöpleri hakkında araştırmalar yapan LeoLabs firması çarpışmanın olduğuna dair bir verinin saptanmadığını duyurdu. LeoLabs, önümüzdeki günlerde risk değerlendirmesi hakkında daha ayrıntı bir rapor yayınlanacağı bilgisinin de altını çizdi.

Şu anda , 10 cm'den büyük olan 20 binin üzerinde parça uzay çöpü yörüngede dolaşmakta. Ayrıca 1 ile 10 cm arasında boyutlara sahip en az 500 bin parça da söz konusu. Bunların büyük bir çoğunluğu oldukça hızlı bir şekilde hareket ediyor.

Uzmanlar söz konusu çarpışmanın gerçekleşmesi durumunda yörüngedeki uzay çöplüğü miktarını yüzde 20 oranında artırabileceğini belirtiyordu.