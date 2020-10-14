101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor işte Bennu'nun gizemi
Tarihi iniş öncesi Bennu’nun gizemi çözüldü NASA'nın OSIRIS-Rex uzay aracı Bennu göktaşının içinin dışından daha az yoğun olabileceğini ortaya koydu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, OSIRIS-Rex uzay aracını 20 Ekim'de Bennu'ya indirmeyi planlıyor. Göktaşına oldukça yakın bir konumda bulunan araç iniş öncesi Bennu’ya ait veriler topluyor. Bu veriler ışığında göktaşının bileşimini inceleyen yeni araştırmalar yayımlanıyor.
Independent’ta yer alan habere göre, bilim insanları asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptadı. Yapılan yeni araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkardı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına yol açabileceğini ortaya çıkardı.
Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.