101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor işte Bennu'nun gizemi

Independent’ta yer alan habere göre, bilim insanları asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptadı. Yapılan yeni araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkardı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına yol açabileceğini ortaya çıkardı.