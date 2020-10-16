Kaymakam Metin Kubilay’ın katılımıyla Sultanbeyli’de kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda 16 Ekim 2020 Cuma günü koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan ve toplum sağlığını korumayı amaçlayan denetimler, İlçe Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Belediye Başkan Yardımcısı Erkan DİNÇ ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, otobüs, lokanta, kafe, restoran, pastane ve market gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde katıldığı denetimlerde; iş yeri sahiplerini ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları için uyardı.

Sultanbeyli’de koronavirüs salgınının başladığı 11.03.2020 – 15.10.2020 tarihleri arasında salgınla mücadele kapsamında ekipler tarafından 30.262 denetim gerçekleştirilerek kurallara uymayan 2.722 kişi ve 99 işletmeye toplam 4 milyon 953 bin 676 TL para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezinde de 21.08.2020 – 15.10.2020 tarihleri arasında 879 adet ihbar gelirken; 25 adet ihbarda birinci ihlal sonucu uyarı verildiği aktarıldı. 1 adet ihbarda ise ikinci ihlal sonucu para cezası verildiği kaydedildi. Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri Tarafından 3.920 adet işyeri ve 12.406 izolasyon denetimi re’sen gerçekleştirildi.

Kaymakam Kubilay denetimlerin ardından yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı’mızın talimatları gereği denetimlerimizi yapıyoruz. Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezimize gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve bu ihbarlar üzerine eğer eksikleri varsa yasal işlemler anında uygulanıyor. Kurallara titizilikle uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önceliğimiz Halk sağlığını korunması ve koronavirüsle en sıkı şekilde mücedele etmektir. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.” İfadelerini kullandı.