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Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olamadı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgınında kullanılan antivirallerin başarılı olmadığı bilgisini verdi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs salgınıyla ilgili kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan antivirallerin başarılı olmadığını belirten Prof. Dr. Yavuz, yeni çalışmalara hız verilmesi gerektiğini açıkladı.

Yavuz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

COVID-19 için yeniden konumlandırılarak tüm dünyada kullanılan antiviraller başarılı olamadı. Yeni, özgül antivirallerle yapılan çalışmaların hızlandırılması gerekiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı

ANTİVİRAL NE DEMEK?
Antiviraller virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.

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