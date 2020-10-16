Diyarbakır'daki olayın katil zanlısı Bursa'da yakalandı
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi Ö.E. (40), Bursa'da jandarma ekiplerince yakalandı.Abone ol
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda; 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçan şüphelinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan Ö.E.’nin olayın ardından ikametinin bulunduğu Bursa’nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda Ö.E., Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi’nde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.