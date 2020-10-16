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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau görüşmesinde, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; Ermenistan'ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. 

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı-harekatını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini vurguladı. 

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi. 

Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa dostane bir konuşma yaptı.

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