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Savcılıktan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz

Kadir Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına Konya Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Bir üst mahkemeye yapılan itirazda 'haksız tahrik indirimi'nin en üst sınırdan uygulanması gerektiği belirtildi.

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Sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı, Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik indirimi'nin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

Başsavcılıktan karara itiraz

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı; dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen 'haksız tahrik indirimi'nin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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