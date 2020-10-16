Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9153'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 343.955'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 73 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1419 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 301 bin 98'e yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778, ağır hasta sayısı 1445, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;