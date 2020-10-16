AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak baş sağlığı diledi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi olan Markar Esayan, 51 yaşında hayatını kaybetti. Markar Esayan, uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra AK Parti'den milletvekili seçilmişti. Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.