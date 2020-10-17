Aliyev, saldırıya ateş püskürdü: Onları köpek kovar gibi kovacağız

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada çok sert ifadeler kullandı. Aliyev, "Onları köpek kovar gibi kovacağız." dedi.

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Ermenistan'ın, Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 12 sivilin hayatını kaybetmesi sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, "Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız" diye konuştu.

Aliyev'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ermenistan yönetiminin faşist amacını gösterdi. Ermenistan her gün şehirlerimize ateş açıyor. Vatandaşlarımız öldürülüyor. 2 binden fazla ev zarar gördü. Ermenistan yönetimi savaş suçu işliyor. Balistik füze sistemleriyle sivilleri vurmak savaş suçudur.

"Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti?"

Ermenistan'a savaş sahasında cevap vereceğiz. İntikamımızı savaş meydanında alacağız. Bütün Azerbaycan halkı vatanseverlik gösteriyor. Ermenistan topraklarımızdan çıkarılacak.

Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız.

Daha büyük hacimde düşmanın askeri teçhizatı imha edildi. Savaş sahasında tam üstünlüğü elde ettik. Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti? Ermenistan'ı kim silahlandırıyor, bunu merak ediyoruz. Ermenistan'a kaçak yollardan silah ve teçhizat yollanıyor.

"Füzuli kenti işgalden kurtarıldı"

Füzuli kentiyle birlikte Goçehmedli, Çimen Cuvarlı, Musabeyli, İşıklı ve Dedeli köyleri de 27 sene sonra Ermenistan işgalcilerinden kurtarıldı. Biz bütün kentleri yeniden kuracağız. O kentlere hayat vereceğiz. Bugün artık Füzulililerin kentleri kurtarıldı ve onlar orada yaşayacaklar, oraya hayat vereceğiz. Bazıları hesap ediyorlardı ki Fuzuli şehrini işgalden azad etmek mümkün değil. Aylar lazım olacak denilirdi. Ancak muzaffer Azerbaycan ordusu, bunun üstesinden gelebildi.

"İntikamımızı savaş alanında alacağız"

Füzuli operasyonu savaş kitaplarına girecek. Azerbaycan ordusu büyük savaş kabiliyeti ve teknik imkana sahip bir ülkededir. Bugün tarihi bir gündür. Bütün Azerbaycan halkı tarihimizin en parlak sayfasını birlikte yazıyor. Birlik olarak bu tarihi yazıyoruz. Bu anları sabırsızlıkla beklerken hayattan göç eden mültecilerimizin eminim ki ruhu şad olmuştur. Namert, hain, alçak düşman savaş suçu işliyor. Gece saatlerindeki saldırı insanlığa karşı cinayettir. Bugün çocuklar da öldü. Biz intikamımızı sivillerden değil, savaş alanında alacağız. Ölenlerin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Biz, dövüş meydanında gücümüzü hem düşmana hem bütün dünyaya gösterdik.

"Korkuyorsun, korkacaksın"

Şuşa'da yemin töreni yaptıkları binayı darmadağın ettik. Paşinyan, gel Füzuli'ye, gel Hadrut'a, gel Cebrail'e şimdi oralarda "Karabağ Ermenistan'dır" de. Artık demiyorsun, korkuyorsun ve korkacaksın. Şuşa'ya başka ülkelerden Ermenileri getirmek Cenevre sözleşmesine aykırıdır. Biz hak ve adalet yolundayız. Kendi topraklarımızda savaşıyoruz. Bizim savaşımız kutsal savaştır. Savaş alanında hem düşmana hem de tüm dünyaya gücümüzü gösterdik.