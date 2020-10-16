Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı

Fatih Portakal, FOX'dan istifasıyla ilgili iddialara teker teker yanıt verdiği bir video yayınladı. Konuşmasına 'tepeden inme' söylemlerine cevap vererek başlayan Portakal, 'tükenmişlik sendromu' yaşadığına ilişkin iddiaları reddetti ve bu durumu 'doygunluğa ulaşmak' olarak tanımladı.

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FOX'dan istifasıyla gündeme oturan gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında konuyla ilgili bir video yayınladı. Portakal; neden istifa ettiğine, televizyonculuğu neden bıraktığına ilişkin şu ana kadar gündeme gelen iddialara teker teker yanıt verdi.

Konuşmasına 'tepeden inme' söylemlerine cevap vererek başlayan Portakal, 'tükenmişlik sendromu' yaşadığına ilişkin iddiaları reddetti ve bu durumu 'doygunluğa ulaşmak' olarak tanımladı; rakipsizlik nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Fatih Portakal, kendisiyle ilgili iddiaları cevapladığı bu videonun devamı olacağını, ikinci videoda neden istifa kararı aldığına ilişkin açıklamasını yapacağını belirtti.

"Bazı cümleler var ki beni gerçekten yaraladı"

"Herkes senaryo üretmekte serbest fakat bazı cümleler var ki beni gerçekten yaraladı. Ben buraya, bu noktaya tepeden inme gelmedim" diyen Fatih Portakal, 'tepeden inme' yorumları yapanlara cevap olması için kariyerinin nasıl başladığını ve geliştiğini anlattı:

"Ardımda 25 yıllık bir geçmişten söz ediyorum. Evet, ben her yerde anlattım: Ekim 1996'da Ufuk Güldemir sayesinde bu işe başladım. İşletme mezunuydum, okullu da alaylı da değildim. Ufuk abi, 'Sen başlayacaksan İzmir'de başla' dedi. 10 yıl kadar İzmir'de kaldım. Bir ay işsiz kaldım. Ağustos 2006'da İstanbul'a geldim. Mehmet Ali Birand ve Ayşenur Aslan çağırmışlardı. Muhabir olarak Kanal D'de başladım."

"FOX'ta ana habere talip oldum" Mehmet Ali Birand'ın kendisine, "Bir gün bu koltukları bırakacağız. Seni, bu koltuklara oturabilecek isimler arasında görüyorum" dediğini söyleyen Portakal, "Dönüp bakıyorum. Aslında bunu bana söylemesinde hiçbir gerekçe yoktu. Söylemeyebilirdi. Demek ki o zamanlarda ışığı görmüş" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "2009 yılında 'Konuşan Türkiye' adında program yaptım Best FM'de. O saat diliminde en çok dinlenen radyo programıydı. 2010'da da FOX'a geçtim. Doğan Şentürk'e mesaj attım. İrfan (Değirmenci) FOX'tan Kanal D'ye gitmişti. 'Ben bunu yapabilirim' dedim. 2010-2013 Çalar Saat'i yaptım ve 2013'te Nazlı'nın evlenip yurt dışına gitmesinden sonra ben ana haber koltuğuna geçtim. Doğan'ın ana haberi sunmaları için kimlerle konuştuğunu biliyordum. Kimlere teklif götürdüğünü de biliyordum. Bana dedi ki: 'Sen, ana haber sunmak ister misin?' Ben de dedim ki: 'Sunmak istiyorum.' Başka hiçbir şey konuşmadık."

"Neden istifa kararı aldım gelecek bölümde anlatacağım"

"2013'ten 2020'nin haziran ayına kadar da sundum. Bir kararla da bıraktım. Emekli olmuştum zaten. Tamamen emekli olmayı düşündüm. O kararın gerekçelerini de anlatacağım, gelecek bölümde."

"Hakkımda 7 binin üzerinde haber yapılmış"

"22 Ağustos'ta bu haber duyuldu. Epey de konuşuldu. 22 Ağustos'tan bugüne kadar (11 Ekim) benimle ilgili 7 bin 160 haber yapılmış. Hepsini okuyamadım tabi fakat o senaryoların bazılarını buldum. Bizim mahallede, sektörde, medya sektöründe senaryolar kurulur. Doğal karşılıyorum. Kimileri, 'Kaynağından aldım' der. O kaynakları da üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum ben."

"Korktu, gitti" senaryosu Hakkında en çok yazılan senaryonun, "Korktu, gitti" şeklinde olduğunu söyleyen Portakal, bu senaryo için şunları söyledi: "Her insanda bu vardır. Bu yaradılışın doğası. Haber sunarken de korkularım, endişelerim vardı. Hatta yıllar önce darbe girişimi sonrasında, 'Beni de alıp götürecekler' diye evimin odasında spor çantamı hazırlamıştım. Sonrasında gelen giden olmadı. Tabi ki endişelerimiz vardı. 'Korkup kaçtı' çok da tutarlı bir senaryo değil. Türkiye'nin en sert dönemlerinde de haber sundum. O zaman da endişeler oldu fakat korkup kaçma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Ben bagajı olmayan bir insanım. Herkesle seviyeli bir ilişki içerisindeydim. Ne bir siyasetçiyle, ne iktidar ya da muhalefet güç odaklarıyla, ne iş adamlarıyla yakın ilişkim oldu. Her zaman bu ilişkilerden uzak durmuşumdur. Her zaman onlara mesafeli yaklaşmışımdır. Onlar da bunu gördükleri için hep mesafeli durmuşlardır. Kimileri davet ederdi bir yerlere, 'Gelin, kalın' diye. Hayır, ben param varsa gider kalırım, param yoksa gitmem ve kalmam. Bir siyasetçiyle hiçbir zaman başka bir diyalog içine girmedim. Hep şirkette randevu vermişimdir buluşmak isteyenlere de. Gidelim, yemek yiyelim. Aklımdan geçmemiştir. Bu benim işi işleyiş şeklimdi."

"FOX'un kararıydı" iddiası

Bir başka senaryoda FOX'ta yapılan ve "Fatih çok muhalif görünüyor, ona bir 'dur' demeliyiz" kararının alındığı bir toplantıdan söz edildiğini söyleyen Fatih Portakal, bu iddia için ise şöyle konuştu:

"Böyle bir toplantı varsa da benim kulağıma gelmedi, haberim de olmadı. Tanıklık da etmedim. Buna cevap verecek olan yönetimdir ama onarın da böyle bir şey yapmadıklarından adımın Fatih olduğu kadar eminim. Çünkü RTÜK'ün FOX'u kapatmaya götürdüğü o zamanlarda Cenk'in Doğan'ın bana söyledikleri kulağımda."

'Ego patlaması' yazısı

Portakal, kendisiyle ilgili, "Ego patlaması yaşadı" iddiasında bulunulan bir köşe yazısına da değindi ve bu iddiaya ilişkin şunları kaydetti:

"Ego patlamasından dolayı kanalın beni göndermek istediği ve benim bunu duyup, 'Kendim istifa edeceğim' dediğime ilişkin bir iddia. Buna diyecek bir şey yok. Beni tanıyan tanıyor."

"Tükenmişlik sendromu yaşadı" iddiası Fatih Portakal, kendisiyle ilgili, "Tükenmişlik sendromu yaşadı" iddiasına ilişkinse şunları söyledi: "Tükenmişlik sendromu demeyelim. 53 yaşında enerjisi hala olan bir insanım. Ama bir doygunluk vardı. Reytingler güzel. Siz mutlusunuz, ekibiniz mutlu. Sizin müdürleriniz, kanal yönetimi, herkes mutlu. Siz devamlı yol alıyorsunuz. Ama bir doygunluk noktasına ulaşmışsınız."

"Rakibimin olmaması sıkıntıya neden oluyordu"

"Size rakip olabilen bir haber bülteni yok. Tükenmişlik değil doygunluk vardı. Kendimi 2-3 senedir yenileyemiyordum. Beni zorlayabilecek bir rakibimin olmaması böyle bir sıkıntıya neden oluyordu. İki sene önce de ayrılma kararı vermiştim. Aynı ekip vardı. Arkadaşlarım beni ikna etti ve kaldım."

'Sertleşen gündem' iddiası

Fatih Portakal, FOX'tan istifasına ilişkin gündeme gelen iddialardan bir diğeri 'sertleşen gündem' söylemleriyle ilgili, "Türkiye'de gündem her zaman sertti. Çalar Saat'i sunmaya başladığımda o zaman da sert bir gündem vardı. Bu sert gündem içinde her zaman FOX Haber olarak da yapılmayan haberleri yaptık. Çok da katılmıyorum bu iddiaya. Gündem daha ne kadar sertleşecek?" ifadelerini kullandı.

Portakal, "Politik sorumluluk baskısı nedeniyle bıraktı" iddiasına da "Ben hiçbir zaman politik olmadım. Hiçbir tarafın adamı olmadım. İktidarda AK Parti olduğu için eleştiri yapmadım. Sadece iktidarda AK Parti vardı ben eleştiri getiriyordum. Diğer partileri destekliyor anlamda davranış sergilemedim. Haberde anamı-babamı bile tanımam" diye cevap verdi.

"Siyasete atılacak" iddiaları

Portakal, "Siyasete atılacak" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"İşi bıraktığım duyulduğunda bir iki siyasetçiden bu tarz mesajlar da geldi. İmamoğlu'nun kanala gidecekmişim,. TELE 1 açık çağrı yaptı. Bir başka kanal teklif edecek gibiydi. Ama ben artık haber sunmak istemiyorum. Saldım, bıraktım. Olay TV olayında da benden hiç öyle bir şey gitmedi. Ama kanalın sahibi olan kişi muhabirin sorusuna cevap verirken herhalde, beni gündeme getirdi. 'Fatih Portakal gelemez' falan dedi. Benim zaten gitmek gibi, sizin kanalınıza gelmek gibi bir talebim de olmadı. Hatta başka şeyler oldu da ben onu söylemeyeyim."