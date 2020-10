Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı

FOX'dan istifasıyla gündeme oturan gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında konuyla ilgili bir video yayınladı. Portakal; neden istifa ettiğine, televizyonculuğu neden bıraktığına ilişkin şu ana kadar gündeme gelen iddialara teker teker yanıt verdi.

Konuşmasına 'tepeden inme' söylemlerine cevap vererek başlayan Portakal, 'tükenmişlik sendromu' yaşadığına ilişkin iddiaları reddetti ve bu durumu 'doygunluğa ulaşmak' olarak tanımladı; rakipsizlik nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

"Bazı cümleler var ki beni gerçekten yaraladı"

"Herkes senaryo üretmekte serbest fakat bazı cümleler var ki beni gerçekten yaraladı. Ben buraya, bu noktaya tepeden inme gelmedim" diyen Fatih Portakal, 'tepeden inme' yorumları yapanlara cevap olması için kariyerinin nasıl başladığını ve geliştiğini anlattı:

"Ardımda 25 yıllık bir geçmişten söz ediyorum. Evet, ben her yerde anlattım: Ekim 1996'da Ufuk Güldemir sayesinde bu işe başladım. İşletme mezunuydum, okullu da alaylı da değildim. Ufuk abi, 'Sen başlayacaksan İzmir'de başla' dedi. 10 yıl kadar İzmir'de kaldım. Bir ay işsiz kaldım. Ağustos 2006'da İstanbul'a geldim. Mehmet Ali Birand ve Ayşenur Aslan çağırmışlardı. Muhabir olarak Kanal D'de başladım."

"2009 yılında 'Konuşan Türkiye' adında program yaptım Best FM'de. O saat diliminde en çok dinlenen radyo programıydı. 2010'da da FOX'a geçtim. Doğan Şentürk'e mesaj attım. İrfan (Değirmenci) FOX'tan Kanal D'ye gitmişti. 'Ben bunu yapabilirim' dedim. 2010-2013 Çalar Saat'i yaptım ve 2013'te Nazlı'nın evlenip yurt dışına gitmesinden sonra ben ana haber koltuğuna geçtim. Doğan'ın ana haberi sunmaları için kimlerle konuştuğunu biliyordum. Kimlere teklif götürdüğünü de biliyordum. Bana dedi ki: 'Sen, ana haber sunmak ister misin?' Ben de dedim ki: 'Sunmak istiyorum.' Başka hiçbir şey konuşmadık."

"Neden istifa kararı aldım gelecek bölümde anlatacağım"

"2013'ten 2020'nin haziran ayına kadar da sundum. Bir kararla da bıraktım. Emekli olmuştum zaten. Tamamen emekli olmayı düşündüm. O kararın gerekçelerini de anlatacağım, gelecek bölümde."

"Hakkımda 7 binin üzerinde haber yapılmış"

"22 Ağustos'ta bu haber duyuldu. Epey de konuşuldu. 22 Ağustos'tan bugüne kadar (11 Ekim) benimle ilgili 7 bin 160 haber yapılmış. Hepsini okuyamadım tabi fakat o senaryoların bazılarını buldum. Bizim mahallede, sektörde, medya sektöründe senaryolar kurulur. Doğal karşılıyorum. Kimileri, 'Kaynağından aldım' der. O kaynakları da üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum ben."

"Korktu, gitti" senaryosu

Hakkında en çok yazılan senaryonun, "Korktu, gitti" şeklinde olduğunu söyleyen Portakal, bu senaryo için şunları söyledi:

"Her insanda bu vardır. Bu yaradılışın doğası. Haber sunarken de korkularım, endişelerim vardı. Hatta yıllar önce darbe girişimi sonrasında, 'Beni de alıp götürecekler' diye evimin odasında spor çantamı hazırlamıştım. Sonrasında gelen giden olmadı. Tabi ki endişelerimiz vardı. 'Korkup kaçtı' çok da tutarlı bir senaryo değil. Türkiye'nin en sert dönemlerinde de haber sundum. O zaman da endişeler oldu fakat korkup kaçma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Ben bagajı olmayan bir insanım. Herkesle seviyeli bir ilişki içerisindeydim. Ne bir siyasetçiyle, ne iktidar ya da muhalefet güç odaklarıyla, ne iş adamlarıyla yakın ilişkim oldu. Her zaman bu ilişkilerden uzak durmuşumdur. Her zaman onlara mesafeli yaklaşmışımdır. Onlar da bunu gördükleri için hep mesafeli durmuşlardır. Kimileri davet ederdi bir yerlere, 'Gelin, kalın' diye. Hayır, ben param varsa gider kalırım, param yoksa gitmem ve kalmam. Bir siyasetçiyle hiçbir zaman başka bir diyalog içine girmedim. Hep şirkette randevu vermişimdir buluşmak isteyenlere de. Gidelim, yemek yiyelim. Aklımdan geçmemiştir. Bu benim işi işleyiş şeklimdi."