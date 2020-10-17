Kılıçdaroğlu'ndan, Gence ve Mingeçevir'e düzenlenen füze saldırılarına kınama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın düzenlenen füze saldırılarıyla ilgili, "Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum." mesajı yayımladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırılarını kınadı.

"Haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.