Koronavirüs son durum raporu! Sağlık Bakanlığı açıkladı, işte dikkat çeken tespitler
Sağlık Bakanlığı, 5-11 Ekim Covid-19 Haftalık Durum Raporu’nu açıkladı. Buna göre İstanbul’da bir hafta içerisinde 45 kişi daha koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. İşte dikkat çeken veriler...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye geneli için 5-11 Ekim Covid-19 Haftalık Durum Raporu’nu internet sitesinden yayımladı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Denizli'de vaka sayıları kritik seviyede...
489 kişi entübe edildi
5–11 Ekim tarihleri arasında hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3 bin 369 oldu. Son bir haftada 489 kişi entübe edildi.
İstanbul’da 3 bin 135 ölüm kayıtlara geçti
Pandeminin başladığı mart ayından bu yana ölüm rakamları İstanbul’da toplam 3 bin 135 (geçen hafta bu rakam 3 bin 90 olarak belirtilmişti) oldu.
Batı Marmara’da 215, Ege’de 791, Doğu Marmara’da 733, Batı Anadolu’da 1091, Akdeniz’de 393, Orta Anadolu’da 441, Batı Karadeniz’de 380, Doğu Karadeniz’de 185, Kuzeydoğu Anadolu’da 196, Ortadoğu Anadolu’da 296, Güneydoğu Anadolu’da 981 oldu.