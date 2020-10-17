Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Namertçe ve korkakça füzeyle vurdu

ERMENİSTAN'ın alçak saldırısına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığiın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu." denildi.

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Ermeni ordusu, ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri "orta menzilli balistik" füzeyle uykudayken vurdu. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Milli Savunma Bakanlığı da alçak saldırıya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir." denildi.