Muharrem İnce'den PlayStation 5 isyanı!

Muharrem İnce sosyal medya hesabından PlayStation 5 Türkiye fiyatının rakamlarına tepki göstererek "Nedir bu gençliğin çektiği" diyerek isyan etti.

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19 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkacak olan PlayStation 5'in fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı. Ancak şirketin açıklamasında fiyatın değişebileceği belirtilerek dolar kuruna işaret edildi.

Muharrem İnce de fiyata isyan etti ve Twitter'dan yaptığı açıklamada "Playstation 5 Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmış. Yarısından fazlası vergi. Playstation 5 almak için 2 kişi Bulgaristan'a gidip 4 gün tatil yapıp yanına ikinci kolu ve FIFA 2021'i de alsanız yine bu fiyattan ucuza geliyor. Nedir bu gençlerin sizden çektiği?" ifadelerini kullandı.