BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  YEREL

Adil Karaismailoğlu 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' deyip yeni haritayı paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, arama ve kurturma sahalarının sondaj gemilerinin faaliyette bulunduğu sahaları kapsayacak şekilde genişlettiklerini açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter sayfasından Türkiye'nin yeni ulusal arama ve kurtarma planı duyurdu. 

Konuya ilişkin harita görselini paylaşan Karaismailoğlu, "Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
‘CHP’nin içinden yeni parti çıkacak’ kulisi! Aslı Baykal konuştu
Aliyev, saldırıya ateş püskürdü: Onları köpek kovar gibi kovacağız
Kılıçdaroğlu'ndan, Gence ve Mingeçevir'e düzenlenen füze saldırılarına kınama
Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Türkiye'den art arda tepkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı: İlhakı tanımadık ve tanımayacağız
Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti
Muharrem İnce'den PlayStation 5 isyanı!
Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Restoranda 'Sana daha çok şarkı çalındı' kavgası: 5 yaralı
Rusların 'kadife sezonunda' en fazla harcama yaptığı ülke Türkiye oldu
Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?
Yorumlar