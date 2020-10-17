Adil Karaismailoğlu 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' deyip yeni haritayı paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, arama ve kurturma sahalarının sondaj gemilerinin faaliyette bulunduğu sahaları kapsayacak şekilde genişlettiklerini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter sayfasından Türkiye'nin yeni ulusal arama ve kurtarma planı duyurdu.

Konuya ilişkin harita görselini paylaşan Karaismailoğlu, "Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.