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Paşinyan'dan Dağlık Karabağ için 'kurtuluş uğruna ayrılık' formülü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ ile ilgili sorunun çözümü için 'kurtuluş uğruna ayrılık' formülünü önerdi.

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Ermeni lider Paşinyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Karabağ sorununun çözümü sürecinde 'kurtuluş uğruna ayrılık' formülünün uygulanması gerektiğini belirterek bunun halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin modern bir tezahürü olduğunu söyledi.

"Kurtuluş uğruna ayrılık ilkesi..."

Paşinyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Halkların kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin modern bir tezahürü olan 'Kurtuluş uğruna ayrılık' ilkesi, bireysel gruplara, halklara yalnızca ayrımcılık, kitlesel insan hakları ihlali veya soykırım riski olduğunda devletten ayrılma hakkı vermekle kalmaz, aynı zamanda yukarıdaki sonuçlara yol açabilecek durumlarda devletle birleşmeyi de reddeder… Bu, Karabağ sorununun çözümü anlayışımızın temeli olmalıdır.

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