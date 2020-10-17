BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  EKONOMİ

Rahmi Koç koronavirüse yakalandı! Tedavi altına alındı sağlık durumu iyi

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 9 Ekim'de 90 yaşına giren Koç'un Amerikan Hastanesi’nde gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Koç Holding Onursal Başkanı iş insanı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı. 9 Ekim'de düzenlediği 90. doğum günü partisinde virüs kaptığı iddia edilen Koç  tedavi altına alındı.

Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Koç Holding'den de yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

Rahmi Koç kimdir?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding'in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.

Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde okudu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya Başbakanı Conte'den 'NATO' açıklaması: Türkiye’nin stratejik bir rolü var
‘CHP’nin içinden yeni parti çıkacak’ kulisi! Aslı Baykal konuştu
Aliyev, saldırıya ateş püskürdü: Onları köpek kovar gibi kovacağız
Kılıçdaroğlu'ndan, Gence ve Mingeçevir'e düzenlenen füze saldırılarına kınama
Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Türkiye'den art arda tepkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı: İlhakı tanımadık ve tanımayacağız
ÖNCEKİ HABERLER
AssisTT’ten 5 bin kişiye istihdam
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Namertçe ve korkakça füzeyle vurdu
Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Adil Karaismailoğlu 'Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun' deyip yeni haritayı paylaştı
Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti
Anne Kart nerden alınır İBB Anne Kart kaç yıl geçerli?
Yorumlar 1 yorum