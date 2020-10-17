Rahmi Koç koronavirüse yakalandı! Tedavi altına alındı sağlık durumu iyi

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 9 Ekim'de 90 yaşına giren Koç'un Amerikan Hastanesi’nde gözetim altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Koç Holding Onursal Başkanı iş insanı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı. 9 Ekim'de düzenlediği 90. doğum günü partisinde virüs kaptığı iddia edilen Koç tedavi altına alındı.

Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Koç Holding'den de yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

Rahmi Koç kimdir?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding'in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.

Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde okudu.