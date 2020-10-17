Koronavirüsün merkez üssü! ABD'de Koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu aştı

ABD'de Covid-19'a karşı aşı çalışmaları zırlanırken ülke genelinde vaka sayısı 8 milyonu aştı. En son ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi de koronavirüse yakalanmıştı.

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Johns Hopkins'in verilerine göre ABD bu hafta günde ortalama 53 bin yeni vaka gördü. Üniversitenin verilerine göre günlük vaka sayısı bu süreç içerisinde her gün artış gösterdi.

Cuma günü Idaho, Illinois, Kuzey Carolina ve Wyonming eyaletleri, şu ana kadar en yüksek günlük vaka sayısını tespit ettiğini belirtti.

"ABD çok zor bir kış geçirecek"

ABD'nin en üst düzey Koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci, yılın sonuna yaklaşırken enfeksiyon oranının çok yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bazı uzmanlar da ABD'nin çok zor bir kış geçireceğini ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki bir sanal etkinlikte konuşan Dr.Fauci de soğuk aylara girilirken bu kadar çok vaka olmaması gerektiğini dile getirdi.

Dün günlük vaka sayılarının Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını yazan Wall Street Journal, halk sağlığı uzmanlarının bunu hükûmetin verdiği karışık mesajlara, hafifletilen önlemlere ve soğuk havanın insanları kapalı alanlara itmesine bağladığını aktardı.

ABD'de 220 binden fazla kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.