Yeni koronavirüs tedbiri! Keşan'da açılış törenlerine 5 kişi kısıtlaması

Artan koronavirüs vakaları nedeni ile Edirne Keşan'da yeni koronavirüs kararları alındı. Buna göre iş yeri açılış törenlerine kişi kısıtlaması getirildi.

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri açılış törenlerine 5 kişi kısıtlaması getirildi.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Kurul, ilçede iş yeri açılışları için düzenlenen törenlere en fazla 5 kişinin katılmasına karar verdi. Karar üzerine bazı iş yerlerinin açılış törenlerini ertelediği öğrenildi.