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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Haftaya bitiyor

Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki Düztepe Üs Bölgesinin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu.

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Bakan Soylu, Irak sınırında bulunan İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi'nde yaptığı incelemeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Üs bölgesinde inceleme yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşan Soylu, "İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz. Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri. 3 bin 450 metrede, Türkiye'nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Büyük gurur" ifadesini kullandı.

Soylu ayrıca Hakkari'de bulunan Sat Buzul Gölleri'nin kıyısında oturup, kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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