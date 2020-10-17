İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Haftaya bitiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki Düztepe Üs Bölgesinin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu.Abone ol
Bakan Soylu, Irak sınırında bulunan İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi'nde yaptığı incelemeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Üs bölgesinde inceleme yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşan Soylu, "İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz. Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri. 3 bin 450 metrede, Türkiye'nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Büyük gurur" ifadesini kullandı.
İkiyaka Dağları— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 17, 2020
Irak sınırında
Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz...
Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri...
3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor.
Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin
Büyük gurur🧿 pic.twitter.com/1lEDMONeRP
Soylu ayrıca Hakkari'de bulunan Sat Buzul Gölleri'nin kıyısında oturup, kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 17, 2020
3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz.
Allah’a şükürler olsun... pic.twitter.com/tSPfiDIGnO