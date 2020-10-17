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Yürek yakan detay! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı paylaştı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. Hacıyev paylaşımında, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" ifadelerine yer verdi.

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Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.  Alçak saldırılarda  1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" paylaşımında bulundu.

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