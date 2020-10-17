Yürek yakan detay! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı paylaştı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. Hacıyev paylaşımında, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" ifadelerine yer verdi.Abone ol
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı. Alçak saldırılarda 1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi.
Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" paylaşımında bulundu.
As a result of Armenia's SCUD missile attack to Ganja, among the debris of destruction young teenager Nigar Asgarova's ID card was found. Tomorrow- on the 18th of October is her Birthday. #GanjaCity pic.twitter.com/36bKE9GLOE— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020