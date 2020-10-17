BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı basketbolcu Furkan Haltalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Haltalı’nın yeni tip koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı. Açıklamada basketbol takımına yapılan rutin kontrollerde başka bir pozitif vakaya rastlanmadığı aktarıldı.

Abone ol

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Basketbolcumuz Furkan Haltalı’nın ailesinde 14.10.2020 tarihinde Kovid-19 pozitif vakası çıkması üzerine, oyuncunun aynı gün yapılan testi negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haltalı'nın olası buluşma riskinin göz önüne alınarak izole edildiği ve dün yapılan ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili protokolleri gereği karantina ve takip sürecinin devam ettiği, oyuncunun şu anda herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Haftaya bitiyor
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Murat Gündüz: Tedbirler sürerse 'büyük pik' beklemiyoruz
Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı
ABD Kongresi’nden Dışişleri Bakanı Pompeo’ya mektup: Türkiye'ye Baskıyı artırın
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi
Sakarya'dan kahreden haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
CHP'li Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız
Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek
TRT’nin “Büyük Düşler Büyük İşler” belgeselinde gerçeğe dönüşen hayaller
Moskova-Kars anlaşması maddeleri neler Nahçıvan detayı
Yorumlar