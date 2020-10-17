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İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist Mehmet Nuri Husidur etkisiz hale getirildi

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Şırnak Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.

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 İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'İhsan Nuri' kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan 'İhsan Nuri' kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi" denildi.

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