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Emekli öğretmenin altın dişlerini bile aldılar dolandırıcılar yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ’ta 85 yaşındaki emekli öğretmeni arayan iki kişi, kendilerini "savcı" olarak tanıtarak para istedi. Zanlılar emekli kadının 250 bin lirasını, altın dişlerini ve ziynet eşyalarını aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları suçüstü yakaladı.

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Olay, Beşiktaş Gayrettepe’de meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte oturan 85 yaşındaki emekli öğretmen Sevda D’ye dün öğlen saatlerinde dolandırıcılar tarafından telefon geldi. Dolandırıcılar, Sevda D.’ye kendilerini savcı olarak tanıtarak “FETÖ adınıza hat açıldı evinizdeki altınları kontrol edeceğiz, terör örgütü altınlarıyla eşleşiyor mu” diyerek evdeki altınları ve paraları hazırlamasını söyledi.

Altın kaplama dişlerini bile çaldılar

Bunun üzerine Sevda D. evinde bulunan 8 adet altın kaplama diş, 10 adet altın, 1 adet kelepçe bilezik, 660 euro ve 6 bin doları poşetleyerek poşetin içine koyarak eve gelen dolandırıcıya teslim etti.

Dolandırıldığına inanamadı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine giderek altın ve para dolu poşetle apartman merdivenlerinden aşağı inen Ahmet N’yi (19) suçüstü, dışarıda gözcülük yaptığını tespit ettiği Abdullah U’yı(18) da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin “yağma” suçlarından emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.
“Gene dönüyoruz başa”
İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin “Gene dönüyoruz başa” dediği duyuldu. Öte yandan, Emniyete ifade vermeye gelen Sevda D.’nin polis ekiplerine inanmadığı, dolandırıldığına zor ikna edildiği öğrenildi. 85 emekli öğretmenin ziynet eşyalarının ve paralarının kendisine teslim edildiği belirtildi.

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