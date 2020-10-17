Ceren Özdemir'in hayatı SMA hastası Demir Ali’ye umut olacak

ORDU’da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in (20), hayatının anlatıldığı kitap, SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar’ın tedavisi için satışa sunuldu.

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Ordu’nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Yaşam öyküsü kitap oldu

Genç yaşta cinayete kurban giden Ceren’in 20 yıllık yaşam öyküsü kitap oldu. Ordulu Gazeteci-Yazar Yalçın Şimşek, ‘Ceren Balerinin Çığlığı’ adını verdiği 224 sayfalık kitap yazdı.

Ceren’in hayatını anlatan kitap, SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali Bayraktar için satışa sunuldu. Demir Ali’ye bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece ABD'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık gen tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bayraktar çifti, sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kitabın gelirinin yarısı, Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali’nin yaşam mücadelesi için başlatılan kampanyaya aktarılacak. Gelirin kalan kısmı Ceren Özdemir adı altında oluşturulan fona bağışlanacak.