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Gence'de yaşamını yitiren anne ile bebeği aynı tabutta

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller toprağa verildi. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

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Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye  gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.Ölen sivillerden geriye yalnızca anıları kaldı.

Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

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