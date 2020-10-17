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Sahte içki faciası! Ölenlerin sayısı 57'e yükseldi

İZMİR'de sahte içki nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 11 ilde ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

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53 yaşındaki Şenol Yarar isimli vatandaş, 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yarar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.

11 ilde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı ise 57'ye yükseldi. 

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