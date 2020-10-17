Koronavirüse yakalanan CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin yoğun bakıma alındı

MANİSA Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yoğun bakıma alındı.

Abone ol

Manisa'da, kuru öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim tarihinde Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne başvuran Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tetkiklerin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Bilgin, şikayetlerinin artması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı.

Ateş ve öksürük şikayeti arttı

Konuyla ilgili Saruhanlı Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Belediye Başkanımız Zeki Bilgin'in 13 Ekim tarihinden bu yana Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde süren tedavisine ateş ve öksürük şikayetlerinin artması nedeniyle bugünden itibaren Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam edilecektir.