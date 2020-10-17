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Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz koronavirüse yakalandı

MANİSA'nın AK Partili Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz, kendisi ile birlikte ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Gribal enfeksiyon şikayetiyle dün hastaneye başvuran Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Başkan Topuz, eşi, 2 çocuğu ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karantina sürecini evde geçirdikleri belirtildi.

Konuyla ilgili Topuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemin tamamında koronavirüs testi pozitif çıktı ve şu an sağlık durumları iyi. Ben de karantina sürecindeyim. Ümit ediyorum ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız. Telefonlarınıza cevap veremediğim için hepinizden özür diliyorum. Bu konuda arayan soran mesaj atan tüm gönül dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan 13 Ekim tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi gören Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yoğun bakıma yakın monitörizasyon bölümünde tedavisine devam edildiği açıklandı. Konuyla ilgili Saruhanlı Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun bakıma yakın monitörizasyon ve tedbir amaçlı alınan başkanımız Zeki Bilgin'in tedavisi Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Genel durumu iyi olan başkanımızın tez zamanda taburcu olması dileğiyle" dedi.

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