Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sakarya gaz sahası' talimatı

Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanması talimatını verdi.Abone ol
Zonguldak açıklarında keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgazın ardından şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni keşfedilen gaz rezervinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde İstanbul'dan helikopterle Fatih Sondaj Gemisi'ne gitti. Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan Sakarya gaz sahası ile ilgili talimat verdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki faaliyetlerin tamamlanması için talimat verdi.