BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  SPOR

Ankaraspor'da koronavirüs şoku! 16 kişinin Covid-19 testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs son durum raporu! Sağlık Bakanlığı açıkladı, işte dikkat çeken tespitler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa Soma'da dehşet! İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sebebini açıkladı: İstanbul'da ev partileri vakaları artırıyor
Yürek yakan detay! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Haftaya bitiyor
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Murat Gündüz: Tedbirler sürerse 'büyük pik' beklemiyoruz
Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yarın Azerbaycan'a gidecek
Koronavirüse yakalanan CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin yoğun bakıma alındı
Babası ve kardeşiyle kavga ettikten sonra intihara kalkıştı
Köprübaşı Belediye Başkanı Regaip Topuz koronavirüse yakalandı
Ceren Özdemir'in hayatı SMA hastası Demir Ali’ye umut olacak
Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Yorumlar