Ankaraspor'da koronavirüs şoku! 16 kişinin Covid-19 testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs son durum raporu! Sağlık Bakanlığı açıkladı, işte dikkat çeken tespitler