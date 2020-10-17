İYİ Parti'de liste krizi! Akşener: Blok liste yapsaydım bu tartışmalar olmazdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk televizyonunda parti içindeki liste krizine ilişkin konuştu. O milletvekilleriyle konuştuğunu söyleyen Akşener, "Bir sorun varsa sorumluluk bana ait. Hiçbir vekil disipline verilmeyecek" açıklaması yaptı.

Abone ol

İYİ Parti'deki liste krizi sürüyor. Bazı milletvekilleri kurultay sonrası parti grubuna katılmamaya başlamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuya ilişkin konuştu. "Ben çarşaf liste yaptım, blok yapsaydım bu tartışmalar olmayacaktı. Ondan evvel tam çarşaf yaptım. Bunları öğrene öğrene gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Ne Bileyim'

Akşener'e parti içindeki tartışmanın ne zaman sona ereceği de soruldu. "Rahmetli Elçibey benim çok yakınımda böyle sorular geldiği zaman 'Ne Bileyim' derdi" yanıtını verdi.

"Hiçbir arkadaşımı disipline sevk etmeyeceğim"

Partideki küskünleri dinlediğini söyleyen Akşener, "Bu iş tatlıya bağlanacak mı, arkadaşlarımıza bağlı. Hiçbir arkadaşımı disipline sevk etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Ben geri zekâlı mıyım bunları çizin diyeyim"

Üstü çizildiği söylenen isimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Akşener, "Kim olmuş olsa sorumluluk bana ait. Arkadaşlarımızın kırgınlığı da bana olması gerekiyor. İki arkadaşımız 'Biz istemiyoruz' demişler. O listenin içinde var. Ben geri zekâlı mıyım bunları çizin diyeyim" diye tepki gösterdi.