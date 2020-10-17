BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  EKONOMİ

Foreks gelirinden stopaj alınacak! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanuna göre foreks işlemlerden elde edilen gelirden stopaj alınması bekleniyor.

Abone ol

Yeni istihdam paketinde yer alan düzenlemeye göre banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek kaldıraçlı alım/satım (foreks) işlemlerinden elde edilecek gelirden stopaj kesilecek.

Maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor ve süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda yetki Cumhurbaşkanı'nda.

Düzenlemenin, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs son durum raporu! Sağlık Bakanlığı açıkladı, işte dikkat çeken tespitler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'de liste krizi! Akşener: Blok liste yapsaydım bu tartışmalar olmazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de yeni keşfedilen doğalgaz rezervini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sakarya gaz sahası' talimatı
Ankaraspor'da koronavirüs şoku! 16 kişinin Covid-19 testi pozitif
Manisa Soma'da dehşet! İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sebebini açıkladı: İstanbul'da ev partileri vakaları artırıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü hızlı başladı son gülen Çaykur Rizespor oldu
Erzurum'da vahşet! Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katili inşaat işçisi çıktı
Mersin'den yola çıkan Kanuni gemisi Bozcaada açıklarına demirledi
Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı
Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 10 yaralı
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020
Yorumlar 1 yorum